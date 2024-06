¿Prófugos del Anexo en Guadalajara? Julión Álvarez y Alfredo Olivas Desmienten Venta de Boletos

En días pasados comenzó a circular el rumor que estarían los Prófugos del Anexo en Guadalajara, Jalisco por lo que Julión Álvarez y Alfredo Olivas tuvieron que desmentir la venta de boletos que estaba a punto de realizarse.

A través de redes sociales se difundió la imagen publicitaria con información para el supuesto concierto del dúo de la 'Camionetita del Terror' en el Estadio Tres de Marzo, el cual se llevaría a cabo el viernes 23 de agosto de 2024, mientras que la venta de boletos sería realizada por X Boletos.

¿Qué dijeron Julión Álvarez y Alfredo Olivas?

Debido a la viralidad que alcanzó la imagen, los cantantes de regional mexicano utilizaron sus cuentas de Instagram para desmentir el supuesto concierto de Prófugos del Anexo Tour 2024 en Guadalajara, así como la venta de entradas que realizaría la boletera.

"No se dejen engañar, evento falso. Las presentaciones oficiales solo se comparten en nuestras redes oficiales, no en otros sitios", escribieron en una publicación conjunta en la que adjuntaron la imagen con la leyenda 'FALSO'.

Debido al éxito que ha tenido la gira en otras ciudades, los fans de Julión Álvarez y Alfredo Olivas se mostraron decepcionados de que fuera falso y esperan que pronto se anuncie el concierto en Guadalajara, Jalisco. Aquí puedes consultar todas las fechas oficiales de Prófugos del Anexo Tour 2024.

Como me hubiera gustado que no fuera falso", "y cuándo será real en GDL", "ya me había emocionado", "pero sí que sea en el 3 de marzo", "ya saquen fecha en GDL", "pero cuándo vienen", fueron algunos de los comentarios que hicieron los fans en la publicación de Instagram.

Luego de un inicio espectacular, la gira de Prófugos del Anexo ha entrado en una especie de bache, pues no se han confirmado más fechas desde la cancelación de los conciertos en la Ciudad de México (CDMX), donde los cantantes planeaban presentarse el jueves 20 y viernes 21 de junio 2024.