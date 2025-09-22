Programa de Jimmy Kimmel Volverá a la TV tras Suspensión por Comentarios de Charlie Kirk

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos", dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite "En Vivo con Jimmy Kimmel".

"Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes".

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada. Foto: AP

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

Jimmy Kimmel dijo el pasado 15 de septiembre en su programa nocturno que el movimiento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente asesinado por un francotirador durante un evento en una universidad.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel.

