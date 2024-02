Billie Eilish, Ryan Gosling y Becky G, en Premios Oscar 2024; Academia Anuncia Actos Musicales

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS), responsable de la entrega de los Premios Oscar 2024, anunció los actos musicales que amenizarán la gala que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Como es tradición, las canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original serán interpretadas en vivo, por lo que en esta gala destaca la participación de Mark Ronson junto a Ryan Gosling para presentar I'm just Ken, una de las canciones originales de la película Barbie.

También se presentará Billie Eilish junto a su hermano, Finneas O'Connell, para interpretar en vivo la canción What I was made for?, también del soundtrack de Barbie.

La gala también contará con la presencia de Scott George & the Osage Singers para presentar Wahzhazhe (A song for my people), de Los asesinos de la Luna.

Otra de las presentaciones en vivo correrá, a cargo de Jon Batiste, quien presentará la canción It never went away, de la película American Symphony.

Por último, la ceremonia de entrega también contará con la participación de Becky G, quien interpretará The fire inside, de la película Flamin' Hot.

