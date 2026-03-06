¿Qué Dijo Timothée Chalamet sobre el Ballet y la Ópera y Por Qué lo Están Criticando?

Timothée Chalamet volvió a estar en el centro de la polémica, ahota por realizar comentarios sobre el ballet y la ópera que muchos artistas consideraron despectivos.

Sus palabras surgieron durante una charla pública sobre el futuro del cine, pero terminaron provocando críticas por parte de comunidades del teatro, la danza y la música clásica.

El Actor Timothée Chalamet, el Más Guapo del Mundo

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera?

La polémica comenzó durante un town hall organizado por Variety y CNN en el que Chalamet conversó con Matthew McConaughey sobre el estado actual de la industria cinematográfica y el desafío de mantener vigente la experiencia de ir al cine.

En ese contexto, el protagonista de Marty Supreme explicó que no le gusta la idea de trabajar en disciplinas artísticas que constantemente "deben pedir apoyo para sobrevivir". Como ejemplo, mencionó el ballet y la ópera.

Chalamet dijo que no querría dedicarse a áreas donde se siente que el público debe “mantenerlas vivas”, y añadió que “ya nadie se preocupa por ellas”, refiriéndose tanto al ballet como a la ópera.

Tras decirlo, el actor pareció darse cuenta del impacto de sus palabras y bromeó con el público: afirmó que probablemente acababa de perder algunos fans.

¿Por qué lo están criticando?

El comentario fue interpretado por muchos artistas y seguidores de estas disciplinas como un menosprecio a dos de las formas más tradicionales de las artes escénicas.

Organizaciones y profesionales del sector reaccionaron rápidamente. La cuenta oficial de la Metropolitan Opera publicó un video en redes sociales mostrando el trabajo de cantantes, músicos, técnicos y diseñadores con el mensaje: “Esto es para ti”, dirigido a Chalamet.

En los comentarios de esa publicación, varias figuras del teatro musical y la ópera defendieron estas disciplinas y subrayaron su relevancia cultural.

Además, compañías de ópera y ballet aprovecharon el debate para recordar que estos espectáculos siguen teniendo audiencias y producciones exitosas, por lo que consideran injusto afirmar que el público ya no se interesa por ellos.

El comentario de Chalamet abrió una conversación más amplia sobre las artes escénicas

Mientras algunos artistas consideraron que el comentario fue irrespetuoso, otros interpretaron que Chalamet simplemente estaba señalando que el cine busca evitar convertirse en una forma de arte percibida como “de nicho”.

Lo cierto es que vale la pena abrir una conversación sobre cuál será el futuro de las artes escénicas ante el auge, por ejemplo, de la inteligencia artificial o formas menos experienciales de arte.

Por ahora, el actor no ha emitido una disculpa formal, pero el episodio volvió a mostrar cómo una frase improvisada puede generar un debate sobre el valor de las artes escénicas, y no solo eso, también amenazar las posibilidades de un actor de ganar un premio tan importante como un Óscar.