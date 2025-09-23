¿Qué Enfermedad Tiene James Van Der Beek? Actor de Dawson's Creek Reaparece en Video

James Van Der Beek, el actor conocido por interpretar a Dawson Leery en Dawson’s Creek, reapareció públicamente a través de un video sorpresa durante el reencuentro del elenco, luego de haber anunciado que no podría asistir en persona debido a problemas de salud.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en noviembre de 2024 y mantuvo su lucha de forma privada al principio. En los días previos al evento benéfico Dawson’s Creek Class Reunion, el actor comunicó que dos virus estomacales le impedirían presentarse en el teatro Richard Rodgers de Nueva York.

Van Der Beek manda mensaje en video a sus fans

Durante la gala, diseñada para recaudar fondos a favor de la organización F Cancer, Van Der Beek fue proyectado en un video ante el público, donde expresó su tristeza por no poder estar presente, pero también su gratitud hacia sus compañeros del elenco, los organizadores y los fanáticos. En tono emotivo, introdujo a Lin-Manuel Miranda como su suplente para la lectura en vivo del episodio piloto de la serie.

Su esposa Kimberly y sus hijos asistieron al evento en su lugar, participando de distintos momentos del mismo, entre ellos, cantando el tema emblemático de la serie. Van Der Beek, de 48 años, ha mostrado en varias declaraciones que, a pesar del desafío que supone el tratamiento, mantiene una actitud de esperanza, consciente de que su estado de salud impide ciertas actividades, pero muy apoyado por su familia y seguidores.

Este reencuentro no solo evocó nostalgia para los fans, sino que también sirvió para visibilizar el impacto del cáncer colorrectal y reforzar la solidaridad del público con quienes enfrentan enfermedades graves.

