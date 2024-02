¿Qué fue de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel?

Foto: Instagram Luis Miguel La Serie

Si eres seguidor de la serie de, quizá te preguntes qué fue de, “Sergiño”,del, y quien vivió con Mickey endespués de la muerte de su padre en 1992.En la serie podemos ver como después de la muerte de su padre, Luis Miguel se enfrenta contra su abuela, y lucha por obtener la custodia del pequeño Sergio, quien con 8 años se va a vivir junto a el cantante en México.Lo qué pasó después fue que Luis Miguel dejó bajo el cuidado de “Sergiño” a Mario Octavio Foncerrada , el “doc”, quien era un médico amigo de la familia y quien crio al menor como propio, con el apoyo económico de su hermano. Después de unos años Luis Miguel y su hermano menor se distanciaron por completo, hasta el punto un hoy en día no guardan ninguna relación.Después de la muerte de Luisito Rey, y la desaparición de su madre, Marcela Basteri, Sergio habría quedado a cargo desde su abuela, Matilde y su tío, Mario Gallego, “Tito”. Ellos trataron de convertir al pequeño en cantante; sin embargo, Luis Miguel temeroso de que le sucediera lo mismo que a él, evitó eso y lo llevó con el a México.Después de un tiempo, tras algunos problemas con Matilde, la tía de Luis Miguel el menor quedó en manos de “El Doc”. Quien mencionó que su idea era llevar al niño a Bosto, para que no continuara en México siendo “el hermano de”, mencionó en el 2018 en una entrevista para un programa de espectáculos. “Me convertí en el papá de Sergio”.Tras diez años de eso, Sergio Basteri vive en Estados Unidos. De acuerdo con Foncerrada. La mitad de las casaciones las pasaba con sus hermanos Alejandro y Luis Miguel, he l resto en Guadalajara con las hermanas de “El Doc”, quienes tendían hijos de la misma edad. “Era parte de mi familia, un nieto más”. “Pasábamos Navidad en Aspen, de ahí nos íbamos a Acapulco y después a Guadalajara”.Ya adolescente, Sergio quería estudiar Antropología, pero Luis Miguel se opuso diciendo que de eso no tendría futuro. El cantante lo invito a estudiar Derecho para que pudiera trabajar para él. Sergio aplicó a la Universidad de Harvard y Boston College, donde le abren las puertas. Luis Miguel tenía pensado comprarle una casa y que su hermano estudiara en Inglaterra.No obstante, lo anterior generó un conflicto entre los hermanos, quienes también sufrieron las tensiones luego de que la pareja de Luis Miguel de ese momento, Mariah Carey. “ El chamaco tuvo una situación con una pareja, que fue la que más lo expuso. Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que tengamos que estar de acuerdo, pero notábamos que no habría empatía por su parte”, dijo Fonseca.Debido a este enfrentamiento Luis Miguel se enojó y dejó de pasarle dinero a su hermano. “Nos avisaron que entreguemos todo”, haciendo referencia a las propiedades, dijo “El Doc”. Luis Miguel se defendía diciendo que él ya no tendía la responsabilidad de mantenerlo y educarlo.Tras convertirse en mayor de edad, Sergio Basteri se muda a Guadalajara donde emprendió un proyecto artístico de música electrónica, Decathlon. Tras su primer sencillo “ Car Crash” el video genera un éxito repentino en México, hasta que un día misteriosamente desaparece de la plataforma de videos.Sergio Basteri tiene hoy 37 años y vive alejado de los reflectores. Tras algunas vueltas de la vida, el más pequeño de los Gallego Basteri ingresó a estudiar artes, y posteriormente a hacer carrera de chef. Actualmente no mantiene ninguna relación con Luis Miguel, únicamente con Alejandro, su otro hermano.https://www.youtube.com/watch?v=UH0df_C3DsU