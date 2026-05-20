¿Qué le Pasó a Paola Suárez? Este Es Su Estado de Salud tras Accidente Automovilístico en León

La influencer mexicana Paola Suárez sufrió un aparatoso accidente vial en León, Guanajuato. Las imágenes del percance que circularon en internet muestran los graves daños con los que quedó la camioneta en la que se trasladaba.

¿Qué le pasó a Paolita Suárez?

La noche del 19 de mayo en el bulevar Cañaveral, justo a la altura de la colonia Viñedos, en la zona de Héroes de León, la creadora de contenido conducía una camioneta pick-up roja cuando chocó contra un camión repartidor.

La Influencer, Paola Suárez da Detalles de su Agresión, Lesiones y su Demanda a Prometido

¿Cuál es el estado de salud actual de Paola Suárez?

Por ahora, se sabe que Paola recibió atención médica en el lugar y fue trasladada para una revisión más detallada. Aunque los medios locales reportan que resultó herida, afortunadamente no se ha emitido ningún informe oficial que apunte a que se encuentre grave.

La información sobre su evolución médica ha llegado a cuentagotas y las redes sociales se han llenado de especulaciones. De hecho, todavía no hay ninguna confirmación sobre los rumores que intentan explicar qué causó exactamente el choque.

Wendy Guevara y fans reaccionan

Como era de esperarse, la noticia movilizó a los seguidores de “Las Perdidas”, quienes comenzaron a etiquetar a los amigos de Paola para averiguar qué había pasado. Entre las personas alertadas estuvo Wendy Guevara.

Hasta el momento, Paola Suárez no ha reaparecido en sus cuentas oficiales para hablar del accidente, por lo que su comunidad sigue muy pendiente de cualquier actualización sobre su estado de salud.

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