¿Qué le Pasó? Matthew McConaughey Luce Irreconocible tras Percance

El actor Matthew McConaughey desató preocupación entre sus seguidores, tras compartir una fotografía con el rostro completamente desfigurado tras un percance.

¿Qué le pasó a Matthew McConaughey?

A través de su cuenta de Instagram, el histrión compartió una fotografía en la que se observa su ojo hinchado y completamente cerrado, junto con el texto "recuerdo de abeja".

El actor se encuentra en el rodaje de su próxima cinta, que llevará por nombre The Rivals of Amaziah King, un thriller policiaco del que, hasta el momento, se desconocen mayores detalles.

De acuerdo con filtraciones de la prensa especializada, el actor ha sido visto en el set de filmación cargando cajas de miel. Se sabe que la película se filmó el año pasado y que actualmente se encuentra en fase de postproducción, con el rodaje de solo algunas escenas, donde aparentemente, el actor habría sido picado por una abeja.

Aparentemente, el estado de salud de McConaughey mejoró rápidamente, pues este 12 de julio apareció en la National Governors Asociation sin ninguna lesión en el rostro.

Los incidentes de Matthew McConaughey en el set

Matthew McConaughey no es ajeno a los accidentes en el set de grabación, y prueba de ello es que en 2008, cuando grababa la película The Grackle, sufrió un corte en el rostro. La gravedad de la herida fue tal, que requirió sutura. Este proyecto no terminó de grabarse y nunca vio la luz.

