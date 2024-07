Exclusiva N+ | Galilea Montijo Revela Qué Pasará en 'La Casa de los Famosos México' 2024

A solo unos días del regreso de La Casa de los Famosos México, su conductora, Galilea Montijo, visitó el estudio de Despierta para hablar sobre algunas de las sorpresas preparadas para esta nueva temporada, reconociendo que la vara está muy alta, por lo acontecido en la primera emisión, en 2023.

Hay una vara muy alta, ¿pero qué crees? Que después de haber tenido tantas juntas, tantos ensayos, solamente les puedo decir que no van a creer lo que va a pasar. ¡No lo van a creer! Hay muchas sorpresas durante todo el programa. Creo que ni los mismos habitantes se imaginan en dónde se metieron.

La conductora adelantó que al llegar el domingo 21 de julio de 2024, día del estreno de la nueva temporada, los habitantes se encontrarán con una gran cantidad de sorpresas que terminarán con lo que han planeado hasta el momento.

Galilea Montijo también adelantó que vienen 10 semanas en las que los fanáticos del programa, y prácticamente todo México, estarán al pendiente de lo que pasa en La Casa de los Famosos, y no solo eso, sino también de la conversación y polémicas que inundarán las redes sociales.

La presentadora adelantó que por la experiencia de la temporada anterior, muchas veces los personajes de los que se espera más polémica, pasan desapercibidos, mientras que los más polémicos terminan siendo los que entran a la casa con más bajo perfil. Adelantó que, al haber sido parte de un reality show de este tipo previamente, las estrategias con las que los habitantes llegan, terminan en el olvido.

Noticia relacionada: ¿Quiénes Son? Presentan en Conferencia a Dos Nuevos Integrantes de La Casa de los Famosos 2024

Rosa María Noguerón y Kiren Miret, productoras de La Casa de los Famosos, hablaron sobre esta nueva temporada del programa. Noguerón adelantó que para generar show, funcionan más los personajes irreverentes.

La gente fría, ecuánime, seria, pues no nos funciona. O sea, alguien que diga: 'tengo hambre', y vaya y se sienta en un camastro, pues no nos funciona, lo que necesitamos es gente que se emociona hasta las lágrimas cuando sucede algo bonito, esa gente que es capaz de siempre estar pensando en qué hacer para no aburrirse, qué juego inventar. Nosotros confiamos siempre en que la comedia es un gran contenido.