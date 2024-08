¿Qué Pasó con Ary Tenorio y Por Qué Demandará a su Socia en Irusu Café en CDMX?

El nombre de Ary Tenorio se volvió viral en las últimas horas por una demanda que interpuso la novia de Luisito Comunica contra su socia de la Cafetería Irusu y a continuación te contamos todos los detalles sobre lo que pasó con la modelo.

A inicios de 2024, la modelo venezolana inauguró una cafetería en la Ciudad de México, ubicada en la calle Abraham González, Número 60, alcaldía Cuauhtémoc, junto a una socia, a quien consideraba su amiga.

Irusu Café rápidamente se volvió popular entre los seguidores de la influencer, así como fans de la comida japonesa, quienes hacían largas filas para ingresar al comercio, pero unos meses después, Ary Tenorio decidió alzar la voz contra su socia.

¿Qué pasó con la cafetería de Ary Tenorio?

A través de sus redes sociales, Arianny Tenorio reveló que su socia de la cafetería en CDMX no le ha entregado cuentas tras casi seis meses en los que el lugar ha estado lleno, además de todo el contenido que ha hecho para promocionar el establecimiento.

"Mi primera experiencia en el mundo restaurantero. Gracias a todos por el apoyo pero por ahora se suspenden las visitas a la cafetería", escribió Tenorio en una publicación en Instagram, donde también hizo un video en el que narró todo lo que sucedió.

Las publicaciones de Ary Tenorio en sus redes. Foto: Instagram @arianny.tenorio

"Cada quien puso la parte del dinero que le correspondía. Todo era bello, todo era paz y amor. Yo le puse un montón de contenido, videos. Todo iba perfecto hasta el día que a mí se me ocurrió la brillante idea de pedir transparencia, de solicitar un reporte de ventas. Porque sí, el lugar se veía siempre lleno, había fila de gente esperando para comer. Desde ese momento hasta el día de hoy yo todavía no sé cuánto dinero genera mi propio negocio", dijo.

Ary Tenorio explicó que tras pedir las cuentas de Irusu Café, su socia comenzó a comportarse diferente y la terminó bloqueando en WhatsApp y sus redes sociales, además de que le quitó los accesos de las cuentas del restaurante.

Ary Tenorio advierte no invertir en Irusu Café

La novia de Luisito Comunica aseguró que ya procedió legalmente contra su socia y que sus abogados ya la están buscando. Además advirtió a sus seguidores de tener cuidado si esta persona les da la opción de invertir en el negocio.

"Semanas de estar bloqueada me llegó un correo con un ‘reporte’, todo confuso con unos números que no tienen sustento. Quiero decirte públicamente que si a ti, de repente te están ofreciendo una sucursal y te están diciendo, ‘invierte tu dinero aquí, es el negocio de tu vida. Que sepas que la persona que está detrás de todo esto no soy yo. Es realmente una persona no del todo honesta", expresó.

Por su parte, Luisito Comunica publicó una historia con el mensaje "la socia de la cafetería de Arisita resultó ser toda una joyita. Ya los abogados están sobre el tema" e invitó a las personas a ver el video de su novia.