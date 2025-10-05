¿Qué le Pasó al Esposo de Maribel Guardia? Marco Chacón Habla Sobre Hospitalización

La actriz y cantante Maribel Guardia es una de las más queridas en el mundo del espectáculo nacional, pues por más de cuatro décadas ha trabajado en cine, televisión y teatro. No obstante, su vida también ha estado en medio de la polémica en algunos momentos. Recientemente, fue la salud de su esposo, Marco Chacón, la que levantó alarma, pero ¿qué le pasó? Él habló.

La actriz de 'Tu y Yo' en últimos meses se ha visto enfrascada en un intercambio de declaraciones, que también brincó al terreno de lo legal, con su ex nuera Imelda Tuñón.

Guardia y la viuda de su hijo pelearon en tribunales la custodia del nieto de la famosa actriz, y en el proceso se han acusado incluso de estar involucradas en medio de potenciales situaciones criminales.

¿Qué le pasó al esposo de Maribel Guardia?

El nombre de Chacón resaltó en los últimos días luego de que trascendiera que el abogado pudo haber sido intoxicado. Luego del pleito que mantienen con Tuñón, los hechos se han vinculado sin pruebas. Ahora, él rompió el silencio.

En un encuentro con medios, Marco Chacón fue cuestionado sobre este tema. Dijo que prefería no profundizar y agregó que es un tema del que no le gusta no hablar.

Sin embargo, reconoció que sí estuvo hospitalizado en agosto de 2023. "Fui a parar cinco días al hospital por un tema, este, que no se terminó de aclarar y del que prefiero no hablar, del que prefiero no ahondar más. Eso es una realidad. Está mi expediente médico. Estuve cinco días en el Hospital Ángeles de Acoxpa", agregó.

Chacón dijo que se trató de "una situación muy triste, muy penosa, que nos costó mucho superar en la casa".

¿Quién es Marco Chacón?

Marco Chacón es un conocido como un abogado especializado en propiedad intelectual y entretenimiento. Además, cuenta con experiencia en derecho de autor, propiedad industrial, representación artística, consultoría y litigio en temas de propiedad intelectual.

Su matrimonio con la actriz inició en 2010, pero su relación inició en 1998, luego de haber trabajado con ella como profesional de las leyes.

