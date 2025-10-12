“19 Pastillas al Día”: María Antonieta de las Nieves Revela que Casi Muere Por Una Sobredosis

La actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico personaje de La Chilindrina en el programa El Chavo del 8 que se transmitía por la señal de Televisa, confesó que su hospitalización de emergencia ocurrida en agosto de 2025 no se debió a una enfermedad misteriosa, sino a una sobredosis accidental de medicamentos que puso en riesgo su vida.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, la intérprete de 74 años reveló que durante meses consumió una gran cantidad de fármacos recetados por distintos especialistas, sin una adecuada coordinación entre ellos.

“Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”, relató.

De las Nieves explicó que la situación la llevó a un colapso físico y mental, que terminó con su ingreso de emergencia a un hospital en la Ciudad de México. "Mi cuerpo ya no aguantaba más. No tenía fuerza, no podía pensar bien. Me sentía completamente fuera de mí", dijo.

La actriz recordó que el daño fue tan severo que perdió la memoria de todo lo que vivió durante ese periodo: “No recuerdo nada. Me contaron lo que pasó porque mi mente simplemente borró esos días. Fue como si hubiera desaparecido de mí misma”.

La Chilindrina se encuentra en proceso de recuperación

Actualmente, la artista se encuentra en proceso de recuperación y aseguró que ha reducido drásticamente el uso de medicamentos. Además, agradeció a los médicos que lograron estabilizarla y al apoyo de sus seres queridos, quienes la acompañaron en los momentos más difíciles.

María Antonieta de las Nieves aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a sus seguidores y al público en general: "Hay que tener mucho cuidado con lo que uno toma. A veces creemos que los medicamentos son inofensivos, pero cuando se combinan sin control pueden ser muy peligrosos".

La actriz continúa bajo observación médica y afirmó que, aunque aún enfrenta secuelas leves, se siente con más energía y esperanza. "Estoy viva, y eso ya es una bendición. Aprendí a valorar la salud y a no depender de tantas pastillas para sentirme bien".

