Wendy Guevara Aclara Incidente con Madonna en su Concierto

Wendy Guevara aclaró en exclusiva qué pasó con Madonna durante su concierto en el Palacio de los Deportes y si es verdad que se llevó mal con la cantante.

La influencer estuvo de visita en el programa Hoy. En conversación exclusiva contó cómo nació la colaboración con Madonna para su concierto en México.

Según contó Wendy Guevara, el rodaje de Un amor viejo en París se aceleró para que ella pudiera regresar antes a México y poder participar en el concierto de Madonna. La influencer admitió que un primer error fue que el día del concierto llegó tarde a los camerinos.

Vengo con Madonna, la verdad sí llegué tarde, pero la verdad no me importa porque la vida es corta, llegué tarde al camerino.

Sin embargo este no fue el mayor problema. Antes del concierto, la influencer se estresó mucho debido a un problema a gritos con Juan Pablo Medina. Wendy Guevara contó que el actor se hizo de palabras con su manager por su asiento:

Me fui al baño y este señor, Juan Pablo Medina (que es un actor muy conocido, al que le mando un beso porque después terminamos muy bien) se puso en sus cinco minutos de neurosis. Mi manager le dice ‘oye, este es el lugar de Wendy, porque Wendy va a subir con Madonna’.

El actor habría contestado que a él no le importaba quién fuera Wendy Guevara. Cuando la influencer regresó a su sitio, los periodistas presentes le dijeron que Juan Pablo Medina quiso golpear a su manager. Esto estresó mucho a Wendy, quien subió con muchos nervios al escenario del Palacio de los Deportes.

Wendy Guevara también aclaró que ella no tiene ningún problema con Madonna y que sigue orgullosa de su participación en el concierto, pese a que la cantante la jaloneó para que se sentara.

Yo sí la sigo [en Instagram]. Ella no me sigue. Pero toda la gente que me critica ya hubiese querido haber tenido un boleto para Madonna.