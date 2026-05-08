¿Qué le Pasó a Yolanda Andrade? Revelan que Sufrió una Fractura de Costilla: Esto Sabemos

La salud de la conductora mexicana Yolanda Andrade volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que se revelara que sufrió una fractura de costilla en medio de los problemas de salud que enfrenta desde hace meses.

La noticia se dio a conocer después de que la presentadora asistiera al concierto de Pandora y Flans en Toluca, donde fue vista utilizando bastón y recibiendo apoyo para desplazarse.

La información fue confirmada por Mayte Lascurain, quien explicó ante medios de comunicación que Yolanda acudió al espectáculo pese a las complicaciones físicas que atraviesa actualmente. La cantante reveló que no pudieron llevarla a las primeras filas debido a las escaleras y cables del recinto, además de la lesión que presenta.

“Trae una costilla rota”, comentó Lascurain al hablar sobre las dificultades para mover a la conductora durante el evento.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade actualmente?

A pesar de la fractura, Yolanda Andrade se mostró emocionada por reencontrarse con sus amigas de Pandora y Flans. En videos compartidos en redes sociales, la conductora apareció disfrutando del concierto desde una zona acondicionada junto al escenario, acompañada por Gloria Calzada y una de sus hermanas.

Hasta el momento, la actriz no ha explicado públicamente cómo ocurrió la fractura ni ha dado detalles sobre su recuperación. Sin embargo, distintos reportes señalan que su estado físico se ha visto afectado por la enfermedad que enfrenta desde hace tiempo, la cual ha impactado su movilidad y capacidad para desplazarse con normalidad.

En meses recientes, Yolanda Andrade ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud que enfrenta, mientras sus seguidores y colegas del medio artístico continúan enviándole mensajes de apoyo y cariño en redes sociales.