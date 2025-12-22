Momo Guzmán: Quién es el Creador que Se Despide de La Burrita Burrona

Iván “Momo” Montes Guzmán, conocido en el mundo del internet y el entretenimiento como Momo Guzmán, puso fin a una etapa que marcó su carrera artística al anunciar su despedida definitiva del icónico personaje de La Burrita Burrona, la mascotidrag que se convirtió en uno de los fenómenos virales más relevantes de la escena drag y las redes sociales en México.

¿Quién es Momo Guzmán? De diseñador gráfico a fenómeno viral

Momo Guzmán nació el 26 de junio de 1991 en Nuevo León y antes de convertirse en creador de contenido, trabajó como diseñador gráfico, fotógrafo y community manager. Fue precisamente su formación visual la que le permitió construir, junto con Turbulence Queen, un concepto innovador dentro del espectáculo drag: una botarga con estética de burrita que combinaba humor, performance y cultura pop en plataformas digitales.

El personaje de La Burrita Burrona se popularizó rápidamente gracias a videos en YouTube, TikTok y presentaciones en vivo, así como por su presencia en eventos y colaboraciones con otros creadores. La dupla entre Guzmán, que interpretaba a la burrita, y Turbulence fue clave para consolidar el fenómeno, al punto de lograr apariciones en medios y shows que fueron más allá del entorno digital.

La emotiva despedida de La Burrita Burrona

La noche del 21 de diciembre de 2025, durante una presentación en la Ciudad de México, Momo Guzmán sorprendió al público al anunciar que dejaría de interpretar oficialmente a La Burrita Burrona. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el creador explicó que después de cuatro años de trayectoria era momento de “cerrar un ciclo” y comenzar una "nueva historia artística y personal".

En el mensaje, Momo agradeció profundamente a su comunidad de seguidores, a quienes llama “mis ampones”, así como a marcas, colaboradores y su familia. Recalcó que el proyecto no solo transformó su carrera, sino que le permitió mejorar la calidad de vida de sus padres, hermanos y abuela.

“Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina”, concluyó.

Rumores y tensiones con Turbulence

La despedida no estuvo exenta de especulación. Usuarios en redes y algunos medios señalan que rumores de un distanciamiento profesional y personal con Turbulence Queen, su compañera habitual en el proyecto, podrían haber influido en la decisión de Guzmán. Parte de esta narrativa se alimenta de señales como el hecho de que Guzmán dejó de seguir a Turbulence en redes sociales y su omisión de menciones hacia ella en su mensaje de despedida.

Además, se ha mencionado que Turbulence posee los derechos de autor del concepto de La Burrita Burrona, lo que podría influir en el futuro del personaje en caso de que otros intérpretes o formatos decidan continuar con él.

El legado de La Burrita Burrona

Más allá del cierre de este capítulo, La Burrita Burrona deja una marca en la cultura pop mexicana y en la comunidad LGBTQ+. Su popularidad demostró cómo los personajes que se originan en redes sociales pueden cruzar fronteras digitales y convertirse en fenómenos que trascienden formatos.

Si bien Momo Guzmán ha dejado claro que su despedida del personaje no representa su retiro del espectáculo, muchos seguidores esperan saber qué nuevos proyectos artísticos emprenderá en esta nueva etapa de su carrera.