¿Quién es Jessica Bustos, la Mujer que Demandó a Ricardo Pérez y Slobotzky, de La Cotorrisa?

La influencer Jessica Bustos está en el centro de los reflectores tras interponer una denuncia penal por acoso sexual contra los populares comediantes e influencers Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del podcast La Cotorrisa.

¿Quién es Jessica Bustos?

Jessica Bustos es una influencer mexicana con amplia presencia en redes sociales, donde suma más de 200 mil seguidores en Instagram y cerca de 300 mil suscriptores en YouTube, plataforma en la que gestiona el canal “Como Agua y Aceite” junto con su esposo, el también creador de contenido Xuxo Dom.

Su contenido abarca desde sketches y humor cotidiano hasta lifestyle, motivación y tendencias digitales.

Fue en septiembre de 2025 cuando Bustos anunció públicamente que había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según explicó en redes, la decisión obedece a una serie de comentarios hechos en el episodio 308 del podcast La Cotorrisa, donde, de acuerdo con sus declaraciones, los comediantes se refirieron a ella con frases de connotación sexual e insinuaciones ofensivas que ella consideró como acoso.



Motivo de la denuncia y repercusiones contra Ricardo y Slobotzky

El origen del conflicto, según relató su esposo, fue una serie de bromas y chistes sobre el aspecto físico de Jessica durante un episodio del programa, lo que desencadenó reacciones adversas tanto en su entorno familiar como en su reputación en línea.

Estos comentarios provocaron que Bustos y Xuxo Dom recibieran mensajes de odio y críticas dirigidas a su familia, lo cual, afirmaron, también afectó sus oportunidades profesionales y colaboraciones con marcas.

Aunque inicialmente la propia Bustos no nombró a los implicados, diversos medios y los involucrados confirmaron que la denuncia se presentó contra Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores del podcast.

El caso ha generado un debate sobre los límites del humor en contenidos digitales y la responsabilidad de los creadores de contenido respecto al impacto de sus palabras.



Cómo va el proceso legal

Desde que se dio a conocer la denuncia, el caso ha tenido múltiples giros y actualizaciones legales.

El equipo legal de los comediantes ha sostenido que tanto Bustos como su esposo hicieron públicos detalles personales antes de que el proceso avanzara formalmente, lo que ha sido señalado como un punto de controversia por la defensa.

También se ha difundido que las acusaciones han afectado emocionalmente a Bustos, quien ha hablado abiertamente sobre el impacto del odio en redes y su bienestar emocional.

Pese a declaraciones contradictorias y a que los conductores han compartido mensajes públicos que algunos interpretan como triunfales en el proceso, el caso legal todavía está en curso, con carpetas de investigación en integración y posibles pasos hacia una audiencia de control.

Antes de esta controversia, Jessica Bustos era conocida principalmente como una creadora de contenido de estilo de vida y entretenimiento, con una base sólida de seguidores y colaboraciones con diversas marcas.

Su salto al foco mediático por su denuncia ha colocado el tema del acoso y los límites del humor en plataformas digitales bajo el escrutinio público, lo que ha generado reacciones divididas entre defensores del "humor irreverente" y quienes consideran necesario establecer líneas claras de respeto en el contenido en línea.

Historias recomendadas: