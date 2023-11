Sorprende Integrante de 'La Casa de los Famosos' como Pixel Boy en '¿Quién Es la Máscara?'

De nueva cuenta, los seguidores de ¿Quién es la máscara? se llevaron una enorme sorpresa al descubrir que la celebridad detrás del personaje Pixel Boy era Nicola Porcella, integrante del llamado 'Team Infierno' y finalista de La casa de los famosos México.

Pixel Boy, el simpático personaje que se ganó el cariño del público con sus tiernas caritas representadas en una pantalla, fue el primer eliminado de la noche del domingo 12 de noviembre de 2023, tras enfrentarse a Sardinas, Pastelito y Llama.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues además de que Pixel Boy se había convertido en uno de los personajes favoritos de la competencia, la sorpresa de volver a ver a uno de los integrantes del 'Team Infierno' también causó revuelo.

"Todo un reto haber estado en la botarga, lo hizo más que excelente y lo dio todo. Te amo, Nicola Porcella alias Pixel Boy", fue uno de los mensajes publicados en redes sociales.

Martha Higareda, una de las investigadoras de la nueva temporada de ¿Quiés es la máscara?, se dijo triste por la eliminación de Pixel Boy.

No quería que Pixel Boy y creo que varios de los investigadores no queríamos que se fuera Pixel Boy, entonces, cuando dijeron que el público no salvaba a Pixel Boy sí nos quedamos en shock.