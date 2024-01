¿Quién Es Lily Gladstone, la Primera Actriz Indígena en Ganar un Globo de Oro?

La actriz Lily Gladstone hizo historia en la entrega de los Globos de Oro 2024, pues se convirtió en la primera mujer indígena en recibir este galardón, gracias a su papel en la cinta Los asesinos de la Luna, de Martin Scorsese.

Al recibir el premio a Mejor Actriz de Reparto, la Gladstone se llevó el aplauso de los asistentes al dar parte de su discurso de agradecimiento en la lengua de los Pies Negros.

Acabo de hablar un poco de la lengua de los Pies Negros: mi hermosa comunidad, la nación que me crió, que me animó a seguir haciendo esto (actuar).

Lily Gladstone nació en Browning, Montana, el 2 de agosto de 1986. Su padre es quien le heredó sus raíces indígena, pues es descendiente de las comunidades de los Pies Negros y Nimíipuu. La hoy ganadora del Globo de Oro vivió en una reserva de la nación de los Pies Negros hasta los 11 años, edad a la que se mudó a Seattle junto a su familia, de acuerdo con la revista Elle.

La actriz estudió la carrera de Estudios Nativos Americanos en la Universidad de Montana. En 2012, comenzó su carrera cinematográfica realizando pequeños papeles, como el corto Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian, que habla sobre la vida de un integrante de la comunidad de los Pies Negros.

En 2013, debutó en un largometraje gracias a la cinta Winter in the blood. Uno de sus papeles más reconocidos llegó en 2016, cuando participó en la cinta Certain women, donde trabajó junto a estrellas como Laura Dern y Kristen Stewart.

Esta cinta le abrió las puertas para llegar a Los asesinos de la Luna, pues fue por su trabajo en Certain women que Martin Scorsese la buscó para sumarse a su nuevo proyecto, en un momento complicado en el que incluso pensaba dejar su carrera en la actuación.

