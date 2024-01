¡Una Abuelita en Onda! Conoce a Mami Nena, Mujer de 81 Años que es Experta en 'Free Fire'

El mundo de los videojuegos y los transmisiones en directo adquirió tanta relevancia que ahora se hizo viral Mami Nena, una abuela gamer de Chile que tiene 81 años de edad y que logró adquirir una gran habilidad para desarrollarse en el famoso juego de 'Free Fire'.

A muchos les puede resultar difícil abrirse camino en la creación de contenido dada la alta competencia que existe, pero tal parece que siempre hay espacio para personas que tienen algo diferente por mostrar.

¿Quién es Mami Nena?

Se llama María Elena Arévalo. Vive en la localidad de Llay Kay, a 90 kilómetros de Santiago de Chile. Muchos la reconocen por sus lentes y típico delantal que caracteriza a las abuelitas, al menos en Latinoamérica.

Su afición por los videojuegos empezó en 2018, tras la muerte de su esposo, con quien vivió más de 50 años. La pérdida que sufrió la hizo entrar en depresión y gracias a su nieto, Héctor Carrasco, encontró un refugio y una distracción.

"No sabía ni mover el mouse yo. No sabía tocar una tecla, nada de esas cosas. Pero él me enseñó, entonces la pena ya no la sentía", comentó la abuela gamer chilena.

Mami Nena empezó a jugar Free Fire, primero en compañía de su nieto. Después empezaron a grabar contenido para redes sociales. Conforme pasó el tiempo, la abuela adquirió habilidades notorias. Su destreza llegó a tal grado que hoy cuenta con más de 640 mil suscriptores en su canal de YouTube, mientras que en TikTok está cerca de llegar a los 400 mil seguidores.

La fama que adquirió Mami Nena fue tal, que en 2022 la compañía creadora del famoso videojuego la invitó a un evento realizado en la Ciudad de México. Por si fuera poco, en 2023 la Universidad Católica de Chile la nombró como una de los 100 líderes adultos mayores del país sudamericano. Así es como la abuela gamer de Free Fire se ganó el cariño de muchas personas tras encontró un enorme pasatiempo para salir de la tristeza.

