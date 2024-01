¿Quién es Paul Anderson? El Actor de 'Peaky Blinders' es Tendencia por Posesión de Drogas

Paul Anderson, conocido por interpretar al personaje de Arthur Shelby en la serie Peaky Blinders, fue condenado por posesión y consumo de drogas. Aquí te contamos qué pasó.

De acuerdo con archivos del Juzgado de Highbury, en Reino Unido, el actor de 48 años fue arrestado tras salir de un pub en Londres el 26 de diciembre de 2023, en posesión de crack, anfetaminas, diazepam y pregabalina.

Según información de periódicos locales, un cliente que se encontraba en el mismo bar que Anderson informó al dueño sobre el olor a vapores que salían del baño, por lo que se llamó a la policía. Cabe recalcar que Anderson fue sometido a un examen en el que dio positivo en consumo de opiáceos y cocaína.

Paul Anderson se declara culpable

En la corte, Paul Anderson fue defendido con el argumento de que el actor desempeñaba su papel en Paul Anderson, ya que en la serie el personaje es un frecuente traficante de drogas.

Hace todo lo posible por complacer a los fans metiéndose en el personaje. Debido al estilo de vida que lleva, la gente a menudo le da incentivos

Sin embargo, el actor se declaró culpable y fue condenado, por lo que deberá pagar una multa de 1.573 euros.

Filmografía de Paul Anderson

El actor inglés ha destacado por aparecer en títulos que incluyen La tapadera, The Sweeney, Sherlock Holmes: Juego de sombras, Electricity, 71, Nunca es demasiado tarde, Passion, Piggy, Un lugar solitario para morir y Frankie Howerd: Rather You Than Me.

Además, su participación en la pantalla chica incluye la ya mencionada Peaky Blinders y otras miniseries inglesas como The Great Train Robbery y The Promise.

