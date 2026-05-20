¿Quién es Tarik Othón, el novio de Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta?

El nombre de Tarik Othón se volvió tendencia luego de que Mía Rubín celebrara su tercer aniversario de relación con un romántico mensaje que dejó ver lo sólida que luce su historia de amor.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió una publicación dedicada a su pareja, lo que generó curiosidad sobre quién es el chico que ha conquistado su corazón.

Aunque su relación con Mía ha puesto su nombre bajo los reflectores del espectáculo, Tarik Othón ya construía un camino propio lejos de la música y la televisión.

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¿Quién es Tarik Othón?

Tarik Othón es un joven mexicano que se ha desarrollado como rejoneador, disciplina taurina en la que los toreros realizan su presentación a caballo. A lo largo de los últimos años ha ganado presencia dentro de este ámbito y ha sido considerado una de las nuevas figuras jóvenes de esta tradición ecuestre.

Además de su carrera deportiva, ha adquirido notoriedad en redes sociales gracias a las publicaciones que comparte junto a Mía Rubín, con quien suele presumir viajes, celebraciones y momentos familiares.

¿Cómo comenzó su historia con Mía Rubín?

La historia entre Mía Rubín y Tarik Othón tiene un origen muy familiar. Según se ha contado anteriormente, la conexión surgió debido a la amistad entre sus familias. Incluso, Erik Rubín y el padre de Tarik mantenían una relación cercana y pensaron que sus hijos podrían llevarse bien.

Su primer encuentro ocurrió en enero de 2023 durante una celebración de cumpleaños de Erik Rubín. Poco después volvieron a coincidir y la conexión fue inmediata. Desde entonces, comenzaron una relación que hoy suma tres años.

Una relación cada vez más sólida

En los últimos meses, la pareja ha compartido diversos momentos importantes: viajes a Bora Bora, escapadas familiares y mensajes públicos llenos de cariño. Aunque ambos han señalado que siguen disfrutando esta etapa y enfocándose en sus carreras, su relación parece atravesar uno de sus momentos más estables.

Recientemente, Mía celebró su aniversario con una promesa para Tarik y dejó claro que el joven rejoneador se ha convertido en una figura importante dentro de su vida.