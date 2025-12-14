¿Quién Ganó la Final de Quién Es la Máscara 2025?: TropiCoco fue el Personaje Triunfador

La incógnita se resolvió: después de semanas de teorías, pistas crípticas, apuestas y suposiciones en redes sociales ¿Quién es la máscara? 2025 llegó a su gran final, yo con ella al fin se reveló al ganador de una de las temporadas más vistas y comentadas del programa.

El camino hasta este momento estuvo marcado por actuaciones increíbles, giros inesperados y personajes que lograron convertirse en tendencia cada semana.

Los personajes no solo compitieron con su capacidad vocal, sino también con storytelling escénico, manejo del escenario y del público y carisma.

Quiénes fueron los finalistas de Quién es la máscara 2025

Los personajes que compitieron en esta edición por la corona al mejor performer enmascarado fueron Maestro Bops (Daniel Sosa), Carroñero (Gabriel Soto), TropiCoco y Metaliebre (Marie Claire) , cada uno con una personalidad muy particular y habilidades únicas que los trajeron hasta este momento.

Pero después de varias horas y actuaciones extraordinarias, el ganador de esta temporada de Quién es la Máscara fue Tropicoco.

Detrás de TropiCoco se encuentra Paulina Goto.