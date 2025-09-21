¿Quién es el Octavo Eliminado de La Casa de los Famosos?

La octava ha sido una de galas más emotivas de La Casa de los Famosos, sin duda, después de una intensa ronda de preguntas en el elevador, Aldo tuvo que retar a Abelito para quedarse con la salvación.

En el reto final, Abelito le ganó a Aldo la salvación y como era de esperarse, Abelito salvó a Aldo, así que sólo Guana, Shiky y Dalilah quedaron en la cuerda floja.

Galilea hizo llorar a los nominados al mostrarle a los habitantes un video de apoyo donde aparecen sus padres.

A Shiky, a Dalilah y a Guana les ganó el sentimiento y se pusieron a llorar. Uno de los momentos favoritos del público fue cuando la mamá de Dalilah le contó que Taylor Swift se va a casar.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos este 21 de septiembre?

Después de meterle mucha emoción, Galilea Montijo mencionó el nombre de la primera persona en regresar a la casa, y esa persona fue Dalilah Polanco.



Así que el octavo eliminado de La Casa de los Famosos tras pasar 57 días en ella es: Guana

Shiky permanece en la competencia