Rafael Amaya le Dice Adiós a 'Aurelio Casillas' y Regresa a la Música con 'Matar'

Hace más de 20 años, el actor Rafael Amaya inició con su sueño de ser cantante y lo hizo de la mano del grupo Almalafa. Sin embargo, la vida lo llevó por el mundo de la actuación y decidió abandonar ese proyecto musical el cual ahora retoma con el tema Matar.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Amaya habló de su reencuentro con la música y por qué decide dejar por un momento la actuación.

Quería cerrar el ciclo con el grupo con el que llegué aquí a México que se llama Almalafa, llevan 30 años siendo independientes, no han firmado con ninguna disquera no porque no les hayan ofrecido oportunidades, sino porque no quieren, porque quieren libertad artística, quieren que no les tapen la boca, que no les digan qué tienen que tocar, qué es lo que tienen que hacer