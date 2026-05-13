Ramón Ayala Jr. es Demandado por Exmiembros de 'Bravos del Norte' por Presuntos Ataques Sexuales

Tres exintegrantes y extrabajadores de la agrupación de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte presentaron una demanda civil contra Ramón Ayala Jr., a quien acusan de presuntas agresiones sexuales, acoso y conductas inapropiadas ocurridas durante giras de trabajo en Estados Unidos.

La demanda fue presentada por medio del despacho The Buzbee Law Firm en el condado de Hidalgo, Texas. Entre los demandantes se encuentra el exbajista Eliud González, quien aseguró durante una conferencia de prensa que las presuntas conductas ocurrieron de manera repetida dentro de autobuses y espacios de trabajo relacionados con la agrupación norteña.

¿De qué acusan a Ramón Ayala Jr.?

Los denunciantes señalan directamente a Ramón Ayala Jr., hijo del llamado “Rey del Acordeón”, de presuntos actos de agresión sexual, hostigamiento y abuso de poder. Además, aseguran que Ramón Ayala y otras empresas relacionadas con la banda habrían ignorado previamente las quejas sobre este comportamiento.

Los abogados de los demandantes afirmaron que existen fotografías y videos que supuestamente respaldan parte de las acusaciones.

Esta nueva acción legal se suma a demandas previas interpuestas desde febrero de 2026 contra Ramón Ayala Jr. y la organización musical. En esos casos, extrabajadores identificados como “John Doe” denunciaron presuntos abusos sexuales y solicitaron compensaciones millonarias por daños emocionales y psicológicos.

Ramón Ayala rompe el Silencio

Ante la controversia, Ramón Ayala emitió previamente un comunicado en el que negó las acusaciones y aseguró confiar en que el proceso legal esclarecerá los hechos.

El músico señaló que algunas personas buscan “manchar el legado” construido durante décadas de trayectoria artística y afirmó que sus abogados ya trabajan en el caso. También indicó que evitará dar entrevistas mientras continúe el proceso judicial.

Hasta el momento, Ramón Ayala Jr. no ha emitido una declaración pública independiente sobre las nuevas acusaciones.