Amaia Montero Reaparece tras Tratamiento por Ansiedad

Amaia Montero, exvocalista de la Oreja de Van Gogh reapareció en redes sociales tras dos meses internada en una clínica, debido a un cuadro de ansiedad que presentó en octubre de 2022.

Te recomendamos: Cáncer de Pelé Empeora su Estado de Salud

La artista española compartió una imagen en sus historias de Instagram. Y también se le vio en una celebración, en donde mostró un mejor semblante.

Aunque lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que dejó a sus excompañeros en un post donde anuncian el cierre de la gira "Un susurro en la tormenta" tras más de 125 show.

Video: Amaia Montero comparte alarmante foto y asegura sentirse ‘destruida’

A lo que ella comentó: “Bien hecho bebés” Palabras que dieron alegría a sus seguidores.

Amaia Montero había preocupado a sus seguidores

Meses atrás, la cantante había causado preocupación entre sus seguidores luego de que publicara una fotografía y un mensaje.

“Me siento destruida”, fue el mensaje que la artista escribió en Instagram junto a una fotografía en blanco y negro, donde se le veía con aspecto demacrado.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", había escrito la española.

Con información de N+

HVI