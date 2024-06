Intensamente 2, la más reciente producción de Disney Pixar, se convirtió en la película más taquillera de 2024, hasta el momento, a tan solo 10 días en exhibición.

La nueva entrega de Intensamente sumó un total de 711 millones de dólares durante el pasado fin de semana, superando así a Dune 2, quien poseía el récord anteriormente.

Del total de lo recaudado, 355 millones de dólares corresponden a la taquilla estadounidense, mientras que 369 millones al resto del mundo, según información publicada por Disney.

🥳#InsideOut2 is a global phenomenon and now the #1 movie in the world! 🥳



Don't miss it on the big screen and get tickets now! https://t.co/PIG2nAHCVc pic.twitter.com/cfubXyzqTz