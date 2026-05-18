Corona Capital Revela Cartel Oficial 2026: Checa Lista Completa de Artistas y Fecha de Preventa

Tras un fuerte revuelo generado por la especulación de los line up falsos, el Corona Capital ha dado a conocer su cartel oficial de la edición 2026 este lunes 18 de mayo. Y para sorpresa de muchos, se han confirmado grandes nombres de la música, especialmente de las décadas del 2000 y 2010, sin dejar de lado actos que en los últimos ganaron millone de fans. ¿Qué bandas estarán? ¿Cuándo es la preventa? En N+ te contamos todos los detalles.

¿Cuál es el cartel del Corona Capital 2026?

Los headliners o titulares del cartel del Corona Capital 2026 son Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, pero entre los actos principales también se encuentran James Blake, The Kooks, Underworld, Lola Young, The XX y Lil Yachty.

A continuación, te compartimos la lista completa de bandas y artistas que estarán en esta edición, en la que el festival.

Viernes 20 de noviembre 2026

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezile

Chvrches

Cmat

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

Jmsn Model/Actrizolive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofia Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado 21 de noviembre 2026

Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce The Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

Børns

Dope Lemon

he Hellp.

Jordana

Maisie

Peters

Militarie Gun

Ms*Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas Sawyer

Hill Strawberry

Guy We Are Scientists

Etella

Domingo 22 de noviembre 2026

The Strokes

The XX

Lola Young

Lil Yachty

Bunt. (In The Round)

Angine De Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky



Cartel del Corona Capital 2026 revelado este lunes 18 de mayo 2026.

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