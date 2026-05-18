Corona Capital Revela Cartel Oficial 2026: Checa Lista Completa de Artistas y Fecha de Preventa
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Luego de la espera y el cambio de fechas, el festival Corona Capital ha dado a conocer su cartel, que encabezan bandas legendarias de las décadas de 2000 y 2010
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Tras un fuerte revuelo generado por la especulación de los line up falsos, el Corona Capital ha dado a conocer su cartel oficial de la edición 2026 este lunes 18 de mayo. Y para sorpresa de muchos, se han confirmado grandes nombres de la música, especialmente de las décadas del 2000 y 2010, sin dejar de lado actos que en los últimos ganaron millone de fans. ¿Qué bandas estarán? ¿Cuándo es la preventa? En N+ te contamos todos los detalles.
¿Cuál es el cartel del Corona Capital 2026?
Los headliners o titulares del cartel del Corona Capital 2026 son Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, pero entre los actos principales también se encuentran James Blake, The Kooks, Underworld, Lola Young, The XX y Lil Yachty.
A continuación, te compartimos la lista completa de bandas y artistas que estarán en esta edición, en la que el festival.
Viernes 20 de noviembre 2026
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezile
- Chvrches
- Cmat
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- Jmsn Model/Actrizolive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofia Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado 21 de noviembre 2026
- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce The Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- Børns
- Dope Lemon
- he Hellp.
- Jordana
- Maisie
- Peters
- Militarie Gun
- Ms*Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas Sawyer
- Hill Strawberry
- Guy We Are Scientists
- Etella
Domingo 22 de noviembre 2026
- The Strokes
- The XX
- Lola Young
- Lil Yachty
- Bunt. (In The Round)
- Angine De Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
Información en desarrollo