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Corona Capital Revela Cartel Oficial 2026: Checa Lista Completa de Artistas y Fecha de Preventa

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Luego de la espera y el cambio de fechas, el festival Corona Capital ha dado a conocer su cartel, que encabezan bandas legendarias de las décadas de 2000 y 2010

Corona Capital Revela Cartel Oficial de Edición 2026; estas son las bandas y artistas

Luego de la especulación, el Corona Capital dio a conocer su cartel 2026 y las fechas de la preventa y venta general. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tras un fuerte revuelo generado por la especulación de los line up falsos, el Corona Capital ha dado a conocer su cartel oficial de la edición 2026 este lunes 18 de mayo. Y para sorpresa de muchos, se han confirmado grandes nombres de la música, especialmente de las décadas del 2000 y 2010, sin dejar de lado actos que en los últimos ganaron millone de fans. ¿Qué bandas estarán? ¿Cuándo es la preventa? En N+ te contamos todos los detalles.

 

¿Cuál es el cartel del Corona Capital 2026?

Los headliners o titulares del cartel del Corona Capital 2026 son Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, pero entre los actos principales también se encuentran James Blake, The Kooks, Underworld, Lola Young, The XX y Lil Yachty.

A continuación, te compartimos la lista completa de bandas y artistas que estarán en esta edición, en la que el festival.

Viernes 20 de noviembre 2026

  • Gorillaz
  • Mumford & Sons
  • Daniel Caesar
  • James Blake
  • The Kooks
  • Absolutely
  • Anna Luna
  • Chezile
  • Chvrches
  • Cmat
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • Fcukers
  • Friko
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • Jmsn Model/Actrizolive Jones
  • Rip Magic
  • Thee Sinseers
  • Sofia Isella
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Sábado 21 de noviembre 2026

  • Twenty One Pilots
  • The Offspring
  • Pierce The Veil
  • Underworld
  • Mother Mother
  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • Børns
  • Dope Lemon
  • he Hellp.
  • Jordana
  • Maisie
  • Peters
  • Militarie Gun
  • Ms*Gloom
  • New Constellations
  • Peaches
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas Sawyer
  • Hill Strawberry
  • Guy We Are Scientists
  • Etella

Domingo 22 de noviembre 2026

  • The Strokes
  • The XX
  • Lola Young
  • Lil Yachty
  • Bunt. (In The Round)
  • Angine De Poitrine
  • Bad Suns
  • The Black Crowes
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run Roar
  • Santigold
  • Tipling Rock
  • Tricky
     

 

Cartel del Corona Capital 2026 revelado este lunes 18 de mayo 2026.

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