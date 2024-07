Revelan Primeras Imágenes de 'Gladiador 2': la Esperada Secuela que Llega tras 24 Años

Tras 24 años de espera, cada día está más cerca el estreno de la secuela de 'Gladiador 2', filme protagonizado por Derek Jacobi, Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn y Pedro Pascal.

Se espera que el estreno de la película, que tiene de nueva cuenta a Ridley Scott como director, llegue a la pantalla grande el próximo 22 de noviembre de este mismo año. Además, promete repetir el éxito de la primera, la cual se llevó 5 premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor, convirtiéndose en uno de los grandes clásicos.

Según lo dio a conocer la revista que reveló las primeras imágenes de la película, Ridley Scott eligió a Paul Mescal para ser parte de 'Gladiador 2' después de ver su impresionante actuación y tras reunirse con él, de manera inmediata, aceptó, según dijo:

Me reuní con él y me dijo: 'Por supuesto, me encantaría hacerlo'. Y eso fue todo. Era absolutamente perfecto.