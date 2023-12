'Tendré que Desaparecer': Ricardo Arjona Revela Porqué se Despide de los Escenarios

Ricardo Arjona concluyó su gira Blanco y negro en Santiago de Chile, y tras terminar la presentación, el cantautor sorprendió a sus seguidores, pues informó que ese concierto no solo era el último de la gira, sino también el último de su carrera, pues problemas de salud lo obligan a "desaparecer".

A través de una publicación en redes sociales, el intérprete de Mujeres reveló que a lo largo de esta gira tuvo que ser infiltrado en seis ocasiones la columna, para poder realizar las presentaciones que ya tenía programadas.

Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver.

Arjona dijo sentirse profundamente agradecido por el respaldo que tuvo a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, aunque reconoció que durante su trayectoria, también tuvo que adaptarse a las exigencias de la industria.

Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor.

Por último, el guatemalteco agradeció a familia y amigos por su apoyo, y por supuesto, también expresó palabras de agradecimiento para sus seguidores por hacer filas, pagar boletos y haber hecho el esfuerzo por acudir a uno de sus conciertos.

Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón.