Rihanna Anuncia el Nacimiento de su Tercer Bebé con A$AP Rocky

Rihanna anunció la llegada de su tercer bebé con A$AP Rocky a través de sus redes sociales, y adivina qué: es niña.

La cantante publicó dos imágenes en su Instagram donde aparece con su bebé, que es su primera hija.

¿Cómo se llama la bebé de Rihanna?

El nombre de la primera niña de Rihanna es Rocki Irish Mayers y nació el 13 de septiembre, pero la pareja decidió revelar su llegada hasta hoy 24 de septiembre.

En la primera foto, Rihanna aparece cargando a la pequeña Rocki y en otra imagen aparecen unos guantes de box rosas, algunos fans piensan que es un homenaje a Rocky Balboa, protagonista de las icónicas películas protagonizadas por Sylvester Stallone.

Rihanna anunció que estaba nuevamente embarazada en la Met Gala, que se celebró en mayo de 2025.

Rihanna y A$AP Rocky fueron amigos durante muchos años, pero anunciaron su relación de pareja en 2021. Ella lo llamó "el amor de mi vida" en una entrevista ese año, y señaló que entre sus planes estaba ser madre de unos "tres o cuatro hijos.

¿Cuántos hijos tiene Rihanna?

Con la llegada de la pequeña Rocki, Rihanna y A$AP Rocky, suman a su familia una cantidad total de tres hijos: RZA, nacido en 2022, y Riot, que nació en 2023.

¿Qué será más probable que ocurra en los próximos años, que Rihanna saque música nueva o que tenga a su cuarto bebé? Lo averiguaremos.