Rihanna Revela su Segundo Embarazo Durante el Super Bowl

Este domingo se dio el espectacular regreso de Rihanna a los escenarios. Después de siete años sin pisar uno, la protagonista del medio tiempo en el Super Bowl realizó un recorrido por sus grandes éxitos en un show de 13 minutos en el que, además, sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

Rihanna revela su segundo embarazo en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: Reuters Sobre una gran plataforma suspendida en las alturas desde el State Farm Stadiumm, la cantante dio inicio a su concierto en donde se vislumbraba su segundo embarazo, después del que tuvo en mayo de 2022 con el rapero ASAP Rocky.

La cantante de 34 años apenas había declarado que fue precisamente la maternidad la que la impulsó a aceptar el reto de dar un espectáculo, incluso más popular que el propio partido del Super Bowl.

Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa

La estrella del pop, vestida de rojo y acompañada únicamente por bailarines y algunos músicos, revivió sus más grandes éxitos a mitad del enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs.

Rihanna interpreto clásicos como 'Bitch Better Have My Money', 'We Found Love' y 'Work', y dejó para el final dos de sus más grandes éxitos 'Umbrella' y 'Diamonds', mientras el público bailaba y disfrutaba de fuegos artificiales.

Finalmente, los Chiefs fueron quienes se llevaron el título, tras repetir su éxito en 2020, dejando un marcador 38-35 durante los últimos minutos del partido.

Con información de EFE.

MV