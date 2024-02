Rolling Stones e Isabel II, Juntos en Moneda Conmemorativa

Reino Unido acuñó una moneda conmemorativa para celebrar el 60 aniversario de The Rolling Stones. Además, de acuerdo con la Real Casa de Moneda, la pieza será una de las últimas del año que emitirán con la imagen de la reina Isabel II, que murió en septiembre a los 96 años.

Video: Rolling Stones preparan bioserie

Los Rolling Stones ya pueden presumir que tienen su propio dinero, luego de haber sido inmortalizados en la cara de una nueva moneda de colección emitida por la Real Casa de Moneda de Gran Bretaña para celebrar el 60 aniversario de la banda.

La nueva moneda de cinco libras, equivalente a 6.04 dólares, presenta la silueta del emblemático grupo actuando -el vocalista Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood, y el fallecido baterista Charlie Watts-, así como el nombre de la banda escrito con su tipografía clásica de 1973.

The Rolling Stones reanudaron este año sus presentaciones con su gira europea Sixty, que concluyó en agosto en Berlín, y al respecto manifestaron su contento en un comunicado.

Estamos felices de ser homenajeados con una moneda oficial de Gran Bretaña. Más significativo es que la emisión coincide con nuestro 60 aniversario

Otras monedas de famosos

La nueva moneda es la quinta de la serie 'Leyendas Musicales' emitida por la Real Casa de Moneda para homenajear a legendarios artistas británicos. Otros reconocidos de la misma forma son Queen, Elton John, David Bowie y The Who.

Aunque las mejores cosas de la vida son gratis, como dice la letra de Money (That's What I Want), del sello Motown, de la que los Stones hicieron un cover, las monedas sí tienen un costo.

Las piezas de la serie Leyendas Musicales tienen un precio que va de las 15 libras (18.12 dólares) a las 465 libras (561.92 dólares), según la página web de la Casa de Moneda.

La moneda conmemora el 60 aniversario de la banda británica. Foto: Royal Mint

Rebecca Morgan, directora de servicios para coleccionistas en la Real Casa de Moneda, afirmó en un comunicado:

Nuestra serie Leyendas Musicales está creando una nueva generación de coleccionistas de monedas. Esperamos que esto sea un homenaje apropiado para los 60 años de música de rock and roll de la banda para sus millones de fanáticos en todo el orbe… The Rolling Stones son leyendas del rock británico, y prevemos que esta moneda será muy solicitada por coleccionistas de monedas y amantes de la música por igual

Agregó:

La moneda también es una de las últimas emitidas con la efigie de su fallecida majestad la reina Isabel II, lo que constituye un momento importante en la historia

Con información de AP.

KAH