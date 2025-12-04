Rosalía Traerá el Lux Tour a México: Cuándo y Dónde Serán los Conciertos

Después del gran revuelo que causó su nuevo álbum LUX, la cantautora española Rosalía confirmó oficialmente que emprenderá una gira global en 2026, y sí, eso incluye a México.

La gira arranca en marzo de 2026. Los primeros shows confirmados serán en Europa: por ejemplo, en ciudades como Lyon, Madrid y Barcelona.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos en México?

Las fechas confirmadas en México son el 15, 19, 24 y 26 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes. La preventa arranca el 10 de diciembre de 2025.

Rosalía se presentará en el Palacio de los Deportes el 24 y 26 de agosto de 2026, en la Arena VFG de Guadalajara el 15 de agosto de 2026 y en la Arena Monterrey el 19 de agosto de 2026.

¿Cuándo es la preventa y la venta general?

La preventa exclusiva iniciará este 10 de diciembre de 2025, la venta general arranca el 11 de diciembre.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Aunque varios detalles aún están bajo reserva, Rosalía señaló que este tour, contrario a lo que fue Motomami, no será minimalista sino maximalista, así que podríamos esperar orquesta y un escenario que rinda honor a Lux, su álbum más íntimo y experimental hasta el momento.

El nuevo álbum de Rosalía, LUX, llegó rompiendo marcas desde el primer día: registró más de 42.1 millones de reproducciones en Spotify en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el mayor debut de una artista hispanohablante en la plataforma. Además, escaló hasta el número 4 del Billboard 200 en Estados Unidos y ha sido ampliamente elogiado por su ambición artística: fue grabado en 13 idiomas diferentes, un logro que ya figura como récord mundial.

