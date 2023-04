Rosalía vs. Metro CDMX: Usuarios Levantan Críticas en Redes Sociales

Luego de confirmarse la presentación de la cantante española Rosalía en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), miles de usuarios en redes sociales celebraron la noticia, pero también hubo quienes emitieron una serie de críticas contra el gobierno de la capital, relacionando el presupuesto dado a este concierto con otros problemas que no se han atendido en CDMX como las fallas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

A través de redes sociales, los usuarios que no estuvieron del todo de acuerdo con la presentación de Rosalía no solo compartieron memes para reflejar su postura, sino que señalaron que la administración de Claudia Sheinbaum no ha respondido a todas las solicitudes que la población capitalina ha emitido para la mejora de los servicios de transporte público.

Sin embargo fueron pocos los usuarios que tomaron en consideración que el presupuesto para cultura, con el que cuenta la capital —y dentro del que estaría ubicado el concierto de la cantante española— es distinto al de los sistemas de transporte, tanto por ser aspectos que corresponden a diferentes secretarias como por ser ámbitos distintos en la administración de la ciudad.

Asignaciones presupuestales: La clave para entender la administración de CDMX

De acuerdo con los datos oficiales, el 12 de enero de 2023, la jefa de Gobierno señaló durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional que este año el presupuesto para el STC Metro fue mayor en un 4.6% al de 2022, alcanzando los 19 mil 700 millones de pesos, mientras que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, fechada al 27 de diciembre de 2022, la cifra destinada a este servicio aparece de 18 mil 847 millones 741 mil 477 pesos.

Presupuesto del STC Metro presentado por Sheinbaum el 12 de enero de 2023. Foto: Gobierno de México Para la cultura y recreación, según lo recoge la información de la Secretaría de Cultura, el presupueto de 2023 obtuvo un aumento de 11.6% en comparación a 2022 que, conforme a lo expone la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, representa un monto de 1,015 millones 257 mil 97 pesos, por lo que el concierto de Rosalía —estimado en 10 millones de pesos aproximadamente— estaría por debajo del 1% presupuestal de la dependencia para este año.

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum ante las críticas sobre Rosalía y el STC Metro?

Ante los miles de comentarios generados por la presentación gratuita de Rosalía en CDMX, la Jefa de Gobierno informó que se llevarán a cabo mejoras para el STC Metro como la atención a las fallas en las instalaciones y en los talleres de la red, como la aplicación de pintura y limpieza profunda en estaciones y vías, según lo dicho en su cuenta de Twitter el lunes 10 de abril de 2023.

"A los usuarios del Metro: Este año estamos haciendo una inversión muy importante para mejoras en este sistema de transporte: 2 millones 650 mil pesos para la limpieza profunda de 145 estaciones; la compra de 40 mil lámparas; mil 548 torniquetes; mantenimiento de escaleras eléctricas y talleres", afirmó Claudia Sheinbaum.

Con información de N+

JCG