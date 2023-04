Rosalía Prende Coachella 2023 Junto a Rauw Alejandro

Rosalía protagonizó una de las actuaciones más aclamadas este sábado durante la segunda jornada del popular Festival de Coachella 2023 tras revolucionar al público subiendo al escenario a su prometido, el reguetonero Rauw Alejandro.

"Esta vez es muy especial porque hace cuatro años vine a Coachella, pero lo hice sola (...) ¿Alguien ha escuchado 'RR'?", preguntó la artista a los asistentes durante el último tramo de su esperado concierto en la ciudad desértica de Indio, California.

Después de esto, el puertorriqueño apareció en escena ataviado con chaqueta negra y pañuelo del mismo color para interpretar Vampiros y Beso, dos canciones que se incluyen justamente en 'RR', el trabajo musical estrenado recientemente junto a su pareja.

"¿Dónde está mi gente latina?, ¿y los fanáticos del reguetón y del perreo?", expresó el artista entre tema y tema para alentar con un "Ella es Rosalía" a un público ya de por sí encendido.

Así se fue encaminando al final el espectáculo de la artista, que se prolongó durante más de una hora, y cautivó a gran parte de este festival internacional que reúne diariamente a más de 120 mil asistentes.

En el arranque, Saoko y Bizcochito fueron las dos canciones elegidas para plantarse ante un ejército de fans que llegaba con ganas de bailar con los temas de su álbumes 'Motomami' y 'El Mal Querer', tras una actuación vibrante en el mismo enclave por parte de la británica Charli XCX.

Vuestra presencia me llena el corazón. Yo vengo desde Barcelona y por eso estoy muy feliz de estar aquí. (...) It's because of you that I'm here tonight ("Por vosotros estoy aquí esta noche")