¡Feliz Navidad, Barbie! Ryan Gosling Lanza Versión Navideña de 'I'm Just Ken'

El espíritu navideño llegó hasta Barbieland, pues Ryan Gosling, actor que dio vida a Ken en la cinta Barbie, lanzó hoy, 20 de diciembre de 2023, una versión navideña de la exitosa canción I'm just Ken, que forma parte del soundtrack de la cinta de Greta Gerwig.

A través de YouTube y plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, fue presentada la versión I'm just Ken - Merry Kristmas Barbie, en la que también trabaja el productor Mark Ronson, quien también está detrás del soundtrack de la película.

La nueva versión mantiene el ritmo de la canción original, pero fueron incluidos arreglos con cascabeles, panderos y piano, además de otros instrumentos de cuerda. La canción navideña también cuenta con su propio video musical oficial, en donde se observa a Mark Ronson y Ryan Gosling trabajar juntos con un equipo de músicos.

Pero eso no es todo, pues Ryan Gosling y Mark Ronson lanzaron un EP que además de la versión navideña de I'm just Ken incluye otras tres nuevas versiones del exitoso tema: I'm just Ken - In my feelings, I'm just Ken - Purple Disco Machine Remix y la canción original que fue lanzada en la película Barbie.

La canción I'm just Ken ha sido un éxito total, pues incluso llegó al top 5 de la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard, y está cerca de llegar a los 100 millones de reproducciones tan solo en Spotify.

El soundtrack de Barbie contó con la participación de diversos géneros musicales, pues participaron estrellas como Dua Lipa, Billie Eilish, Tame Impala, Lizzo, Karol G y muchos más.

Con información de N+

OAGL