Ryan Gosling, quien da vida a Ken en Barbie, se viralizó por su reacción al escuchar que I'm just Ken, tema que él interpreta, ganó el premio a Mejor Canción en los Critics Choice Awards 2024.

Al escuchar que la canción que él interpreta fue la vencedora en la categoría, el actor voltea sorprendido a la cámara y luego muestra una mirada de incredulidad hacia los compañeros que lo rodeaban.

Tras segundos de sorpresa, Ryan Gosling finalmente se levanta y aplaude, mientras que Mark Ronson, productor y uno de los compositores de la canción, también se para, da unas palabras a Billie Eilish y camina para recibir el galardón.

En esta categoría también se encontraban nominadas las canciones Peaches, de Super Mario Bros. la Película; Road to Freedom, de Rustin y The Wish, de Wish, además de Dance the night y What I was made for?, temas que también forman parte de la película de Barbie y que son interpretadas por Dua Lipa y Billie Eilish, respectivamente. Esta última ganó el Globo de Oro a Mejor Canción, la semana pasada.

Como era de esperarse, la reacción de Ryan Gosling desató una gran cantidad de reacciones entre los internautas, quienes aseguraron que había nacido un nuevo meme.

Algunas usuarias afirmaron que la reacción del actor iba más allá, pues señalaron que era increíble que una canción que ironiza sobre la masculinidad haya ganado a What I was Made for?, que habla sobre una mujer que únicamente se siente un producto.

