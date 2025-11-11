Sabrina Carpenter Protagonizará un Musical Inspirado en 'Alicia en el País de las Maravillas'

Sabrina Carpenter dará el salto a la gran pantalla con su primer protagónico en un largometraje de un gran estudio: un nuevo musical de Universal Pictures inspirado en Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Lorene Scafaria será la guionista y directora del proyecto.

Además de encabezar el elenco, Carpenter también ejercerá como productora, junto a Marc Platt, a través de Marc Platt Productions, con sede en Universal. Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton se suman a la producción por parte de Alloy Entertainment.

La noticia llega una semana después de que Carpenter recibiera seis nominaciones al Grammy por su séptimo álbum, Man’s Best Friend, entre ellas a álbum del año, grabación del año y canción del año. Aunque la artista ya ha participado en cintas como Tall Girl (Netflix) y The Hate U Give, en los últimos años se ha centrado principalmente en su carrera musical. Este nuevo musical marcará su regreso al cine tras el éxito de su álbum de 2024, Short n’ Sweet.

Fuentes cercanas revelan que fue la propia Carpenter quien presentó la idea a Universal en 2024. El proyecto está supervisado por Ryan Jones y Jacqueline Garell de Universal, y por Katie McNicol en nombre de Marc Platt Productions.

Historias recomendadas: