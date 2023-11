Salma Hayek Festeja el Cumpleaños de su Papá; y hubo Tradicional Mordida

Salma Hayek festejó el cumpleaños de su papá. En el video que apareció en redes sociales, Sami Hayek da la tradicional mordida al pastel que compartió con su familia.

A través de Instagram, la veracruzana compartió un video en el que festeja a su papá por su cumpleaños número 86. En la grabación se aprecia a Sami Hayek frente a un pastel de chocolate.

A su lado están su hijo Sami, Salma, y su nieta Valentina Paloma Pinault. Tras gritar “mordida”, la actriz empujó a su papá contra el pastel, quien se embarró la cara con betún.

Inmediatamente, la productora limpió el rostro de su papá, mientras Valentina Paloma tomaba una fotografía con su teléfono.

Al respecto, Salma Hayek escribió:

Algunos seguidores de Salma Hayek dijeron estar extrañados con el gesto que tuvo la actriz con su papá al empujarlo hacia el pastel. “No es nada agradable hacer eso y más a una persona mayor”, escribió una usuaria.

Varios admiradores respondieron que “la mordida” es una costumbre en México y que, por supuesto, se hace solo si el cumpleañero accede. Por ejemplo, la usuaria Nayeli Quiroz escribió:

Así se celebra en México. Si lo hacen es porque al señor evidentemente no le molesta. Si a ustedes no les gusta, pues no lo hagan y ya, dejen el drama. Muchas felicidades a tu papi, Salma