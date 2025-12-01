Scarlett Johansson Defiende su Apoyo a Woody Allen: ¿Qué Fue lo Que Dijo?

Scarlett Johansson volvió a defender su respaldo a Woody Allen, a pesar de que el director ha sido marginado por gran parte de Hollywood debido a las acusaciones de abuso sexual que su hijastra, Dylan Farrow, hizo públicas hace décadas.

La actriz, quien protagonizó tres cintas del cineasta: Match Point, Scoop y Vicky Cristina Barcelona, se mantiene como una de las pocas figuras que han expresado abiertamente su apoyo a Allen. Las acusaciones, que surgieron por primera vez en 1992 y resurgieron con fuerza durante el movimiento #MeToo, han sido negadas por él y desestimadas tras varias investigaciones de las autoridades en Nueva York.

En 2019, Johansson declaró a The Hollywood Reporter: “Quiero a Woody, le creo y trabajaría con él en cualquier momento”.

¿Qué dijo Scarlett Johansson ahora?

Ahora, en una entrevista con The Daily Telegraph, la estrella de Marvel habló sobre las posibles consecuencias de su postura, admitiendo que es “difícil saber” si ha enfrentado repercusiones en su vida personal o profesional.

“Nunca sabes cuál es el efecto dominó. Pero mi madre siempre me enseñó a ser auténtica, a entender el valor de la integridad y a defender lo que crees”, comentó.

También reflexionó sobre cómo ha aprendido a elegir sus batallas: “Es importante saber cuándo no te toca. No digo que debas quedarte callado, pero a veces simplemente no es tu momento. Eso lo he ido comprendiendo con los años”.

Johansson abordó, además, otros episodios recientes en los que se ha sentido poco respaldada por la industria: su objeción a una voz de ChatGPT que, asegura, sonaba “inquietantemente” parecida a la suya; su demanda contra Disney en 2021 por el estreno exclusivamente en streaming de Black Widow; y el silencio de sus colegas ante ambos casos.

“Sería maravilloso tener más apoyo de la comunidad y de mis compañeros, tanto de forma pública como vocal, en asuntos que nos afectan a todos en la industria”, afirmó. “¡Siempre es mejor cuando hay más voces involucradas!”.

