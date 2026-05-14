Sergio Mayer Pierde Demanda Millonaria contra Gustavo Adolfo Infante

La batalla legal entre Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer llegó a su fin luego de que un tribunal federal resolviera a favor del conductor de espectáculos, cerrando así una demanda millonaria por presunto daño moral que se arrastraba desde 2023.

Este 14 de mayo, tres magistrados federales negaron por unanimidad el último amparo promovido por Mayer, dejando firme la resolución que desestimó la demanda presentada contra el periodista.

¿Por qué demandó Sergio Mayer a Gustavo Adolfo Infante?

El conflicto comenzó cuando Sergio Mayer acusó a Gustavo Adolfo Infante de presuntamente afectar su imagen pública mediante comentarios realizados en programas de espectáculos. Según el también exdiputado, dichas declaraciones provocaron la pérdida de un contrato millonario relacionado con un proyecto televisivo.

Por esa razón, Mayer exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares, es decir, alrededor de 50 millones de pesos, bajo el argumento de daño moral y afectaciones económicas derivadas de la supuesta difamación.

Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales determinaron que las pruebas presentadas por el actor eran insuficientes para sostener el reclamo.

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Gustavo Adolfo Infante celebra resolución

La resolución definitiva fue confirmada públicamente por Gustavo Adolfo Infante y su abogado Alfonso Beceiro durante una transmisión del programa De Primera Mano. Ahí aseguraron que el caso quedó completamente cerrado tras el rechazo del último amparo.

“Por unanimidad pierde este juicio de amparo”, declaró el abogado del conductor, quien además ironizó sobre los millones reclamados por Mayer.

Por su parte, Infante aseguró que considera el fallo como una victoria para la libertad de expresión.

Sergio Mayer no ha reaccionado públicamente

Hasta el momento, Sergio Mayer no ha emitido una postura pública sobre la resolución federal ni sobre las declaraciones hechas por Gustavo Adolfo Infante tras conocerse el fallo.

Con esta decisión judicial, el periodista queda exonerado de pagar la indemnización millonaria que reclamaba el actor, poniendo fin a uno de los pleitos más mediáticos recientes dentro del espectáculo mexicano.