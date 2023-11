'Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53' Gana Latin Grammy 2023 a la Canción del Año

'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', el tema de Shakira y Bizarrap, recibió este jueves en la 24ª edición de los Latin Grammy el premio a la canción del año, que distingue a sus compositores, entre los que también se encuentran Kevyn Mauricio Cruz y ZECCA.

Video: ¿Dónde y a Qué Hora Ver los Latin Grammy 2023?

"A mis hijos les he prometido que voy a ser feliz", afirmó la artista colombiana al recoger el galardón y dedicárselo a los pequeños Sasha y Milán, fruto de su rota relación con el futbolista Gerard Piqué que dio pie a la ya icónica letra de desquite sentimental autobiográfico.



En ese sentido, Shakira se mostró dispuesta a pensar en "las canciones y giras que están por hacer". "Porque, como dice un amigo, en el pasado no hay nada, solo se recuerda el futuro", dijo la cantante y autora, que recibió por el mismo tema también el Latin Grammy a mejor canción pop.



Entre los nominados estaban otros dos temas coescritos por Shakira: 'Acróstico', interpretada por ella y compuesta junto a Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.V.Z y Luis Fernando Ochoa, así como 'TQG', que canta junto a Karol G y firmada por las dos, Kevyn Mauricio Cruz y Ovy On The Drums.



En la lista de nominados en esta categoría figuraban asimismo: 'Ella Baila Sola', de la agrupación estadounidense Eslabón Armado; 'Ojos Marrones', compuesta por su también intérprete, Lasso; 'Amigos', de Pablo Alborán y María Becerra; 'De Todas Las Flores', de Natalia Lafourcade, o 'NASA', de Édgar Barrera y sus dos intérpretes, Camilo y Alejandro Sanz.



Completaban la lista 'Si Tú Me Quieres', tema interpretado por Fonseca y Juan Luis Guerra, que fue compuesto por el primero junto a Yadam González y Yoel Henríquez, y 'Un X100to', que reunió al Grupo Frontera con Bad Bunny ante el micrófono y que tenía entre sus firmantes a Édgar Barrera.



Con este galardón Shakira sumó en total tres durante la ceremonia, pues también logro, junto a Karol G la distinción a la mejor fusión/interpretación urbana por el citado "TQG".



Celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, más conocido como FIBES, esta vigésimo cuarta edición de los Latin Grammy pasará a la historia por haber sido la primera con sede en España y lejos de EUA.

Con información de EFE

HAVJ