Silvia Pinal Habla de su Estado de Salud; Desmiente que Esté Deteriorada

Antes los rumores sobre su salud, Silvia Pinal publicó un audio donde señaló que se encuentra magníficamente. La legendaria actriz reafirmó que se siente bien y hasta hizo un par de bromas. Según su amigo, Iván Cochegrus, la diva se ha recuperado exitosamente de su última hospitalización.

Silvia Pinal tuvo, sin duda, un final de año intenso: un cuadro de influenza le llevó a ser internada en el hospital, donde pasó varios días bajo rigurosa supervisión médica. Por fortuna, para el 31 de diciembre la actriz fue dada de alta y pudo pasar el Año Nuevo en compañía de su familia en casa.

No obstante, con las semanas han surgido rumores que apuntan a que la diva habría tenido una recaída y que su estado de salud se habría deteriorado. Incluso, algunos señalaron que una supuesta caída le había llevado de regreso al hospital.

Por ello, Silvia Pinal reapareció con un audio donde desmintió que esté mal de salud. En la grabación compartida en el programa Hoy la actriz negó que hubiese tenido una caída e hizo algunas bromas:

Yo no me he caído ni estoy en el hospital. Yo estoy muy bien de salud, estoy estupendamente bien.