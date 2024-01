¿Suena a Madonna? Ariana Grande Responde a sus 'Haters' con 'Yes, And?'

A cuatro años del estreno de Positions, Ariana Grande está de regreso con yes, and?, una canción con la que responde a la gran cantidad de críticas que ha recibido de parte de sus haters.

Además del sencillo, la estrella también reveló este 12 de enero el videoclip que le acompaña, en el que se muestra a un grupo de personas que están a punto de presenciar el espectáculo de 'Ari', pero que solo hacen comentarios negativos sobre la intérprete, como "extraño a la vieja Ari" o "a nadie le importa que sea feliz".

El videoclip de yes, and? está cargado de múltiples referencias a la trayectoria artística de Ariana Grande, pues al comenzar con el espectáculo se observan varias estatuas que simulan las portadas de los álbumes anteriores de la exestrella de Victorious, pues se aparecen representaciones de los discos thank u, next, My everything y Yours truly, además que también se ven las escaleras de Sweetener.

Fans ven a yes, and? como una canción de empoderamiento

Como era de esperarse, los fanáticos de Ariana Grande no tardaron en reaccionar al estreno de yes, and?, destacando que se trata de una canción de empoderamiento ante la gran cantidad de críticas que la intérprete ha recibido por distintos motivos: desde su apariencia física hasta su trabajo fuera de los escenarios.

Los internautas también destacaron la gran coreografía que la cantante creó para su nueva canción.

Ariana Grande volvió para quedarse, ¡lo que es esa coreografía!

Los seguidores también detectaron que esta nueva canción utiliza un sample similar al de la canción Vogue, de Madonna.

Desde hace un mes, aproximadamente, Ariana Grande había dado señales de que estaba trabajando en el estudio de grabación. Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre el próximo álbum de famosa.

Con información de N+

OAGL