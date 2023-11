Taylor Swift Cancela su Segundo Concierto en Argentina

La cantante estadounidense Taylor Swift reprogramó su segundo concierto consecutivo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, que se iba a celebrar este viernes y ahora tendrá lugar el domingo, según anunció la propia artista a través de su cuenta de Instagram.

En el marco de su gira The Eras Tour, Swift tan solo ofrecerá conciertos en tres países de América Latina: México, donde ya se presentó en agosto, Argentina y Brasil, donde actuará a finales de noviembre.

¿Cuál fue la razón por la que Taylor Swift reprogramó su concierto en Argentina?

La lluvia y los fuertes vientos que caen esta noche en la capital argentina es la principal razón de la suspensión del concierto de este viernes 10 de noviembre del 2023.

Me encantan los conciertos bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans, a mis compañeros y a mi equipo

Taylor Swift ya llenó ayer jueves la cancha del club de futbol River Plate con un recital que superó las dos horas y media de duración y en el que interpretó sus mayores éxitos.

Swift se refirió al “tiempo caótico” sufrido este viernes por la capital argentina, donde las lluvias comenzaron a media mañana y aún no se han detenido:

Hubiera sido peligroso intentar seguir con este concierto

En ese mismo texto celebró poder “quedarse más tiempo en Argentina” para concretar el recital del domingo.

Taylor Swift publicó el mensaje de la suspensión del concierto en sus historias de Instagram



El de este viernes era el segundo concierto en Buenos Aires de la estadounidense, una de las cantantes más populares del mundo, que finalmente dará otros dos recitales el sábado y el domingo.

Primer concierto en Argentina, un éxito total

Miles de fanáticas de la artista pop, en su mayoría mujeres jóvenes, abarrotaron ayer los alrededores del Estadio Más Monumental en el barrio capitalino de Núñez y desataron su pasión por la artista, quien mostró durante el espectáculo su admiración por el público argentino del que dijo que “está a otro nivel”.



Los conciertos de Swift generan fascinación allá por donde pasa la cantante y una ola de beneficios económicos para las ciudades en las que desembarca la autora de éxitos como Shake It Off, Love Story o Look What you Made me Do.

Con información de EFE

HAVJ