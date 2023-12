La revista Time nombró hoy, 6 de diciembre de 2023, al ícono del pop estadounidense Taylor Swift como persona del año 2023.

"Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz (...) Swift es una rara persona que es a la vez escritora y heroína de su propia historia", escribió el editor en jefe de Time, Sam Jacobs, en un comunicado.

Gran parte de lo que Swift logró en 2023 es inconmensurable. Trazó su viaje y compartió los resultados con el mundo: se comprometió a validar los sueños, sentimientos y experiencias de las personas, especialmente de las mujeres, que se sentían ignoradas y regularmente subestimadas".

A sus 33 años, Swift añade una nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME's 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX