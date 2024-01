¡Ted Mosby lo Hace Realidad! Josh Radnor, Actor de 'How I Met Your Mother', Se Casa

Josh Radnor, de 49 años, quien interpretó a Ted Mosby, en How I Met Your Mother/ Cómo conocí a tu madre, se casó con Jordana Jacobs, su psicóloga, en Cedar Lakes Estate en Hudson Valley, Nueva York, reveló el actor en Instagram con una serie de fotos de la celebración.

¡Me casé! Hace dos semanas. En una ligera tormenta de nieve. Fue un fin de semana increíblemente abrumador, nevado y lleno de felicidad. Muy agradecido con tanta gente que amo por hacer el viaje para estar con nosotros. No puedo creer la gran suerte que tengo de poder llamar mi esposa a esta extraordinaria mujer

En noviembre pasado, el actor y cantante reveló sus planes de intercambiar votos después de tocar su canción “Brooklyn Girl” durante su gira con entradas agotadas en Nueva York antes del lanzamiento de su nuevo álbum Eulogy, Vol. I.

Radnor compartió en el escenario que escribió la canción después de conocer a su futura esposa en el evento "psicodélico" de su amigo y agregó: "En un giro inesperado, nos casaremos".

El actor de Fleishman Is in Trouble reveló a The New York Times que él y Jacobs se conocieron en un retiro de meditación de sonido en febrero de 2022.

Radnor se sincera sobre las relaciones

Radnor, quien admitió ser muy reservado sobre su vida personal, se ha sincerado a lo largo de los años sobre sus sentimientos sobre las relaciones.

Él y Jacobs comenzaron a enviarse mensajes de texto y llamarse inmediatamente después del retiro.

Estábamos en contacto constantemente, compartiendo cosas que habíamos escrito y hecho

La pareja escribió sus propios votos y Radnor usó los suyos para compartir por qué creía que nunca antes se había casado.

Miro el infinito de tus ojos verdes, sé que el hecho de que no me haya casado hasta ahora no se debe a algún quebrantamiento en mí. La verdad es que no me casé hasta ahora porque te estaba esperando

