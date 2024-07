The Killers Rompe Dos Récords Guinness por su Canción 'Mr. Brightside'

La banda The Killers rompió dos récords Guinness gracias a su exitosa canción Mr. Brightside, que este año cumple 20 años de haber sido lanzada.

Uno de estos premios se debe a que la canción, considerada como el primer gran éxito de la banda oriunda de Las Vegas, sumó un total de 416 semanas en la lista de popularidad del Reino Unido, lo que equivale a casi 8 años. Esta es la canción que pasó más tiempo en el Top 100 británico en la historia.

Antes de imponer este récord, Frank Sinatra había permanecido por 122 semanas en la lista de sencillos del Reino Unido entre 1969 y 1972 con la canción My Way. Después aumentó la cifra con un reestreno en 1994.

El otro récord Guinness que consiguió The Killers fue porque su sencillo Mr. Brightside es el más vendido en la historia del Reino Unido, con más de un millón de copias vendidas, además de más de 520 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

The Killers say they'll never get sick of performing "Mr Brightside" after accepting Guinness World Records certificates for the song's two epic music records.



Read more ⬇️



📸: Chris Phelps