¿Taylor Swift Lanza Indirecta a Charli XCX en una Canción de 'The Life of a Showgirl'?

¿Taylor Swift le está enviando una indirecta a Charli XCX a través de la canción Actually Romantic del álbum The Life of a Showgirl? Esa es la pregunta que tiene ocupada las redes sociales y las mentes de las swifties y las fans de Charli esta noche de lanzamiento del nuevo disco de Taylor.

Todo empezó porque en redes se filtró la letra de "Actually Romantic" y un verso llamó la atención de los fans de las dos celebridades:

"I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke's got you brave" ("Te oí llamarme 'Barbie Aburrida' cuando la coca te hizo valiente").

Algunos fanáticos de ambas estrellas creen que es una alusión directa a Charli XCX.

¿Por qué los fans de Charlie XCX piensan que 'Actually Romantic' de Taylor Swift es una indirecta hacia su estrella?

La relación entre los fans de Taylor y los de Charli no ha sido de las más óptimas en los últimos 10 años. Todo empezó cuando Charli fue invitada a abrir los conciertos de Taylor en más de 50 fechas de la gira Reputation Stadium Tour.

Al final, Charli declaró en varias entrevistas que la experiencia no había sido la mejor para ella. Incluso le dijo a Pitchfork que "como artista, sentí como si subiera al escenario y saludara a niños de 5 años".

Las palabras de Charli se viralizaron rápidamente, y ella salió a decir que fueron sacadas de contexto y volvió a agradecerle a Taylor por la oportunidad.

Pero la historia no termina ahí. En 2024, Charli XCX lanzó Brat, su álbum más exitoso hasta ahora, en ese álbum, la canción "Sympathy Is a Knife" incluye el verso "No quiero verla entre bastidores en los conciertos de mi novio".

Muchos fans interpretaron que se refería a Taylor Swift cuando salía con Matty Healy, el vocalista de la banda The 1975. No hay forma de comprobar que realmente se refiera a Swift, salvo por el hecho de que el entonces novio y ahora esposo de Charli XCX, George Daniel, también forma parte de la banda The 1975.

El verso de Taylor Swift causó sorpresa y críticas hacia ella

El verso inicial de "Actually Romantic" fue tomado en redes como una respuesta de Taylor a la letra de "Sympathy is a knife".

En la canción Charli XCX habla acerca de cómo los celos, la envidia y la comparación con otras personas en el ámbito personal o profesional puede desencadenar pensamientos autodestructivos.

Cuando empezó a volverse mediática la supuesta rivalidad entre Taylor y Charli a raíz de la canción de Charli, ella salió a desmentirlo y le dijo a Vulture que la letra reflejaba sus propias inseguridades.

La gente va a pensar lo que quiera. Esa canción habla de mí, de mis sentimientos, de mi ansiedad y de cómo mi cerebro crea narrativas e historias en mi cabeza cuando me siento insegura y de cómo no quiero estar físicamente en esas situaciones cuando dudo de mí misma.

En redes, los fans de Charli opinaron que "Actually Romantic" es una "reacción desproporcionada" a la letra de Charli y que es una respuesta inmadura.

comparing taylor’s and lorde’s reactions to charli’s songs really makes it clear who’s the emotional mature one… no shade no tea!!! https://t.co/udwGcsRY1S — jey is supernatural (@outlastingem) October 2, 2025

El mayor problema de Taylor Swift haciéndose la que se la banca, es que le responde a Charli, que solo habló públicamente de sentirse insegura cerca de ella y de la presión de la industria por competir, y no le dedica ni una palabra al presidente que le dijo fea y que la odia pic.twitter.com/FIC9K7Eo6r — nicki (@______nicki) October 3, 2025

Y los fans de Taylor eligieron defender a su estrella:

en actually romantic taylor diciéndo basta loquita estás tan obsesionada conmigo que parece que estas enamorada y un poco me calienta jsjsjs a charli no le quedará otra que blanquear el crush para salvar un poco de dignidad pic.twitter.com/bHMI8gjPbj — carolina (@REASONSIDRINKTS) October 3, 2025

Pero todas estas teorías son solo impulsadas por los fans, ni Taylor ni Charli han declarado abiertamente nada contra la otra, incluso Taylor Swift opinó positivamente del trabajo de Charli durante el lanzamiento de Brat:

"Charli simplemente lleva una canción a lugares inesperados, y lo ha hecho de forma constante durante más de una década. Me encanta ver que ese esfuerzo da sus frutos".